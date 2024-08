Scuole 200mila euro per il restyling estivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Duecentomilaper ildellefioranesi. Tanto ha stanziato l’amministrazione, suddividendo il ‘montante’ sui diversi plessi scolatici che necessitano di manutenzione. Per scuola secondaria di primo grado "Giacomo Leopardi" è già stato predisposto il progetto di installazione di un elevatore, nelle prossime settimane verrà affidato l’intervento a una ditta specializzata. L’impianto, che renderà la scuola accessibile in ogni suo spazio, anche al piano superiore, sarà realizzato una volta completate le opere edili preliminari e compatibilmente con i tempi di fornitura dell’elevatore. Nel frattempo si procede anche alla manutenzione del servoscala attualmente in uso.