Rapine in bici ai passanti in centro | Io minacciato con un collo di bottiglia 3 casi in pochi giorni

(Di domenica 18 agosto 2024) Bergamo. Secondo i testimoni, l’identikit del rapinatore è più o meno questo: un metro e ottanta di altezza, sui quarant’anni, mulatto con barba scura, si aggira per le vie delincon un sacchetto pieno di colli diper minacciare ie farsi consegnare collanine e braccialetti, senza probabilmente disdegnare altro. Venerdì era da poco passata la mezzanotte quando è capitato a un 19enne residente in città, Alessandro Madonna. “Stavo passeggiando con un’amica in via XX Settembre – racconta -. Quell’uomo si è avvicinato bofonchiando qualcosa (‘ripeteva accendino’) poi ha afferrato la catena d’oro che avevo al. L’ha tirata più volte, finché non si è rotta”. Attimi concitati, durante i quali il giovane cerca di difendersi: invita l’amica ad allontanarsi, tira un calcio alladell’aggressore e riesce a farlo cadere.