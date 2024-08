Maltempo a Pesaro | alberi caduti strade allagate e fuggi fuggi dalla spiaggia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024), 18 agosto 2024 – Temporale violento ma abbastanza breve quello che si è abbattuto oggi alle 13 lungo la costa, in particolare a. Una mezzora di pioggia che è bastata a bloccare molteper la caduta di rami a causa anche del vento, allagamenti in strada, in particolare a Santa Veneranda, ma anche in centro con i vigili del fuoco impegnati in decine di interventi per liberare le vie d’accesso alle case a causa dei tombini otturati da foglie e rami. Non finisce l’allerta meteo nelle Marche, ancora temporali: quando torna il sole I tuoni e poi il cielo che si è fatto rapidamente nero con nuvoloni che promettevano pioggia hanno fattore in breve tempo i bagnanti che questa mattina si sono comunque avventurati inconfidando in un errore delle previsioni metereologiche e nell’assenza dopo settimane delle mucillagini.