Ieri in Campania | Napoli giovane picchiata in strada Brucia l’Alta Irpinia

(Di domenica 18 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, sabato 17 agosto 2024. Avellino – I Vigili del Fuoco di Avellino nelle ultime 24 ore sono stati impegnati in più di sessanta incendi riguardanti boschi, sterpaglie e macchia mediterranea. (LEGGI QUI) Benevento – Non ha tregua la diatriba tra Gerardo Giorgione, consigliere comunale di Benevento e dirigente provinciale di Forza Italia, e il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi. Un botta e risposta aspro, che per certi versi ha superato probabilmente anche la sana dialettica politica, sullo stato della Pista Ciclopedonale “Paesaggi Sanniti Benevento/Vitulano”. (LEGGI QUI) Caserta – Un 23enne è stato arrestato nella serata di venerdi a Succivo, nel Casertano, al termine di un folle inseguimento, e dovrà rispondere di resistenza a un pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.