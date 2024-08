Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 18 agosto 2024) 22.00, in una nota ufficiale, respinge l'ultima proposta sugli ostaggi discussa a, Qatar, nel fine settimana, e incolpa il premier israelianodi aver creato nuovi ostacoli. Perl'unica proposta è sua,del 2 luglio Per il gruppo islamico,"stabilisce nuove condizioni e richieste" perre i colloqui e prolungare la guerra a Gaza. E che la recente proposta degli Usa è allineata con le richieste di Israele.accusadi aver introdotto nuove condizioni per il rilascio degli ostaggi.