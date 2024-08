Formia ritrovato il cadavere di una 69enne | le indagini sono in corso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 18 agosto 2024), 18 agosto- Nella serata del 17 agosto c.a., è stato rinvenuto il corpo privo di vita di una cittadina classe 55, adagiata nel giardino della propria abitazione. All’esito dell’ispezione cadaverica effettuata dal medico legale,state riscontrate due ferite al capo compatibili con la caduta delle scale dell’abitazione ove, come da speditivo sopralluogo, vi erano numerose tracce di sangue. Il corpo della donna che non presenta segni di violenza, è stato trasportato presso il nosocomio di Cassino in attesa dell’esame autoptico. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.