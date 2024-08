Da First Lady a First Gentleman | cosa succede al marito se venisse eletta Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 18 agosto 2024) Quando Joe Biden ha sorpreso tutti annunciando il suo ritiro dalla corsa presidenziale, la scena politica statunitense ha subito un brusco scossone. Improvvisamente,si è ritrovata sotto i riflettori, con gli occhi del mondo puntati su di lei come possibile erede di Biden nella corsa alla Casa Bianca. E mentre a Washington i telefoni impazzivano e le discussioni si accendevano tra analisti e politici, c’era una persona che, in tutta questa agitazione, se la stava godendo in totale relax: Doug Emhoff. Sotto il sole di Los Angeles, tra una sessione di SoulCycle e un caffè con gli amici, Doug era beatamente inconsapevole della tempesta politica che si stava scatenando. Il suo telefono, abbandonato in macchina, non era certo tra le sue priorità quel giorno.