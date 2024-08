Coppa Italia Benevento-Potenza | Auteri medita qualche cambio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSarà unforse con un paio di volti nuovo rispetto alle ultime uscite quello che stasera affronterà il(ore 21) al “Ciro Vigorito” nel secondo turno di. Le assenze di Nardi, Agazzi e Carfora, oltre alla necessità di sperimentare una nuova soluzione in vista dell’esordio in campionato contro la Cavese quando Meccariello (e Talia) saranno squalificati, indurranno mistera cambiare un paio di pedine del suo scacchiere. Tra i pali è certa la presenza di Nunziante, chiamato a confermarsi in una serata che per la prima volta lo vedrà difendere i pali giallorossi contro una squadra di pari categoria e “vera”, a differenza di quanto successo domenica contro i resti del Taranto che non lo hanno quasi mai chiamato in causa.