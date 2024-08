Conte | Atteggiamento soft e confusione totale siamo stati arrendevoli Il mio cuore sanguina

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 18 agosto 2024) Il tecnico del Napoli Antonioesprime la sua delusione in conferenza stampa dopo la sconfitta dei suoi per mano del Verona. Antoniosi è presentato in conferenza stampa visibilmente deluso e frustrato dopo la pesante sconfitta del Napoli contro il Verona. Il tecnico ha parlato con grande sincerità, esprimendo il suo rammarico per una prestazione che ha definito “deludente” e “inaccettabile”.ha analizzato il match con un tono grave: “La partita si è divisa in due tempi, nel primo abbiamo avuto il pallino del gioco senza subire tiri in porta, nel secondo cisciolti a causa di untroppoe di un gol che ci ha mandato ine dobbiamo riflettere sul motivo perché è la cosa più grave, anche più dei 3 gol subiti”.