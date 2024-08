Canoa slalom tris di quarti posti per l’Italia agli Europei J U23 di Cracovia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Quarta ed ultima giornata di gare senza mede per, in Polonia,Junior / Under 23 2024 di: assegnati i titoli nella canadese individuale e nel kayak cross, con gli azzurrini che ottengono tree chiudono la rassegna con quattro podi complessivi. UNDER 23 Nel C1 femminile si ferma ai piedi del podio Marta Bertoncelli (Carabinieri), quarta in 106.15 (2 penalità), davanti alla compagna di squadra Elena Borghi (Carabinieri), quinta in 106.76 (2 penalità), mentre viene eliminata in semifinale Elena Micozzi (Marina Militare), 17ma in 122.19 (4 penalità). Nel C1 maschile arriva il quarto posto anche per Martino Barzon (Aeronautica Militare) in 92.97 (percorso netto), mentre si classifica 11° Marino Spagnol (CC Sacile) in 142.27 (50 penalità), infine esce nel penultimo atto Elio Maiutto (Ivrea CC), 17° in 97.01 (4 penalità).