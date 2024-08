Boxe Guido Vianello dominante | batte per tko Arslanbek Makhmudov e scala la classifica dei massimi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Per una volta si può fare un’eccezione: non sono tre indizi a fare una prova. Nel caso del salto di qualità definitivo dine bastano due perché dopo la bellissima prestazione (con sconfitta discutibile ai punti per split decision) contro il forte Efe Ajagba dello scorso aprile, il pugile romano ha dato vita sul ring ad un’altra prova di livello altissimo e stavolta,ndo per ko tecnico, ha ottenuto quella che è una delle vittorie più prestigiose degli ultimi 20 anni per laitaliana. Una boccata d’ossigeno per il mondo dei guantoni tricolore dopo la spedizione fallimentare di Parigi 2024 e che proietta probabilmentealle porte della top 15 dei pesi, una categoria di peso che ha visto solamente due campioni del mondo italiani nel corso della storia: Primo Carnera e Francesco Damiani.