Basilicata coast to coast diventa un cammino | dal Tirreno allo Ionio sulle orme del film

(Di domenica 18 agosto 2024) Potenza, 18 agosto 2024 - Esplorare lato. Non è un, "ma un percorso di natura, spiritualità e cultura che lascia il segno". Anche se trae ispirazione da quella celebre pellicola del 2010, diretta da Rocco Papaleo. Con questo motto è nato unche attraversa la regione, appunto, da una costa all'altra. Dodici tappe per 167 chilometri, da Maratea a Nova Siri, passando per borghi e paesi, pietanze locali, parchi e riserve naturali, oltre a musei e attività outdoor. Questi gli ingredienti del piatto proposto dal Cai, Club alpino italiano, in particolare della sezione 'Giuseppe De Lorenzo' di Lagonegro, comune in provincia di Potenza. I primi a testarlo sono stati degli escursionisti del Cai di Salerno.