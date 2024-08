Ascolti TV del 17 agosto | da Sister Act a Celentano vincono i grandi film

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 18 agosto 2024) La gara degliTV si è giocata su alcuni capisaldi del cinema (e, di riflesso, anche del piccolo schermo). Nel caldo sabato estivo del 17Rai 1 ha voluto intrattenere il suo pubblico con il miticoAct, primo capitolo di una serie di pellicole che hanno segnato la storia del cinema e del musical. La frizzante Whoopi Goldberg ha dato vita all’iconica Deloris Van Cartier, cantante di nightclub dal temperamento ribelle che, spettatrice involontaria di un omicidio a opera del malavitoso fidanzato, si rifugia nel luogo più improbabile: un convento di suore. Da qui il resto è leggenda: sotto le mentite spoglie di Suor Maria Claretta, Deloris porta scompiglio nella vita delle consorelle trasformandone il coro in un vero e proprio fenomeno. A far concorrenza a Suor Maria Claretta ci ha pensato un altroiconico, Ritorno al futuro, in onda su Italia 1.