Anziani | arrivano 10 Bonus per sostenerli ogni giorno guida del CAF

(Di domenica 18 agosto 2024) Dieci nuovi aiuti per gliche permetteranno loro di accedere ad iniziative e non solo per vivere in tranquillità. Sono numerosi gliche necessitano di aiuti assistenziali, economici, sociali per poter vivere una terza età piacevole e senza preoccupazioni. Arriva il Decreto apposito che attua la Legge Delega per il Patto della Terza Età. In arrivo dieciper gli(Cityrumors.it)Dire che in Italia nessuna fascia di popolazione ha bisogno di aiuti dallo Stato sarebbe una bugia. Chi per un verso chi per un altro, indipendente dall’età, può ritrovarsi nella situazione di richiedere uno o piùattivi per cercare di ridurre le spese o trovare una propria posizione nel mondo. Se diamo uno sguardo alle agevolazioni attive, infatti, notiamo come siano disparate e coinvolgano giovani, padri di famiglia, mamme lavoratrici, over 65, disabili.