AEW | Jack Perry sotterra il vecchio titolo TNT svelando il nuovo look della sua cintura

(Di domenica 18 agosto 2024) Dopo aver facilmente sconfitto il suo avversario, rinchiudendolo poi assieme alTNT all’interno di una sacca con su scritto Darby (segno del Coffin match previsto per ALL IN),lancia una nuova sorpresa ai fanAEW. A Collision dopo i fatti citati poc’anzi,ha svelato ildesign del suo personale TNT Championship.reveals his own TNT Title.Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@boymythlegend pic.twitter.com/y5hUtTVf5B— All Elite Wrestling (@AEW) August 18, 2024 Uncambio dopo i precedenti visti negli scorsi anni tra Cody, Guevara e Miro.