Troppi anziani lasciati soli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Latudine deglie i tanti interventi per soccorrerli. Nel periodo estivo sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, ma non per incendi o altri incidenti. In una grande città come Milano e il suo hinterland gli interventi dei vigili del fuoco più frequenti in estate riguardano l’assistenza, quindi il soccorso alle persone. Molti sono gliche rimangonoe a volte anche il vicino di casa può essere il più semplice ma fondamentale “controllore umano“. "Sono molti gli interventi che vedono i vigili del fuoco intervenire per quello che in gergo si chiama “soccorso persona“, ovvero la necessità di accedere agli appartamenti anche solo per controllare che nessuno all’interno abbia bisogno di aiuto.