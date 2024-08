Travis Kelce conduce ‘Are You Smarter Than a Celebrity’ su Prime Video

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 17 agosto 2024) Dai ragazzini alle celebrity.Usa rispolvera il game show Sei più bravo di un ragazzino di quinta? in versione vip. Il 16 ottobre arriva, in oltre 240 paesi, Are Youa Celebrity?. Alla conduzione, un nome che in Italia non dice molto a dispetto di una fama planetaria., il giocatore di football fidanzato di Taylor Swiftè un giocatore di football americano, noto alle cronache rosa per essere il fidanzato di Taylor Swift. Pur essendo strapagato, non ha mai disdegnato negli ultimi anni incursioni nel mondo dello spettacolo.figura anche nel cast di Grotesquerie, serie targata Ryan Murphy dal 25 settembre su Fx in America. E’ la prima volta però che si trova a condurre un game show.lo ha scelto per far rivivere il format nato su Fox nel 2017.