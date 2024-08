Softball le convocate dell’Italia per gli Europei | nuova sfida dopo i Mondiali casalinghi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024)aver lottato per salire sul podio ai recentidi, l’Italia saràmente protagonista agli, che andranno in scena a Utrecht (Paesi Bassi) dal 1° al 7 settembre. La nostra Nazionale, che ha conquistato il titolo continentale per ben dodici volte, è stata inserita nel gruppo Y insieme a Gran Bretagna, Grecia e Israele, più le vincitrici dei gironi B (Bulgaria, Danimarca, Francia, Ucraina) e C (Austria, Ungheria, Malta, Polonia). Le azzurre sono tra le grandi favorite insieme alle padrone di casa, alle britanniche, alle spagnole, alle israeliane e alle ceche. Il CT Federico Pizzolini, affiancato per l’occasione dai coach Giulio Brusa, ha diramato le convocazioni per gli2024 di