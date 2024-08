Rozzio il fedelissimo | Riconfermarsi è difficile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Sarebbe sufficiente dire che questa sarà per lui la nona stagione in granata, e 9 anni di fila con la stessa maglia non li fa più nessuno: Paolo(32 anni) è ancora il capitano della Reggiana. "Cambia il vento ma noi no", verrebbe da dire. Lui è sempre lì. In granata dal 2016 ben 199 presenze condite da 11 reti e da promozioni e retrocessioni: ci ha presentato così l’imminente stagione. Paolo, di ritiri reggiani ne ha visti. Questo com’è stato? "Un po’ diverso dall’anno scorso. Non ci siamo risparmiati, ma rispetto al 2023 abbiamo fatto meno chilometraggio, mentre mister Viali ha scelto di farci rompere il fiato il più possibile con tante amichevoli. Abbiamo lavorato bene, Toano e la sua gente sono sempre fantastici". Ogni anno attorno a lei cambia tanto: gente che arriva, gente che va.