Pistoiese ancora quattro test Ultime prove prima della Coppa

(Di sabato 17 agosto 2024) Messo alle spalle il periodo di riposo concesso alla squadra per Ferragosto, lasi appresta a ricominciare a sudare sul campo. Per il pomeriggio odierno, alle ore 17, è infatti prevista la ripartenza degli allenamenti per la squadra arancione, quando ormai mancano due settimane al viastagione e il tempo a disposizione per lavorare senza la pressione dei risultati è sempre meno. Gruppo squadra e staff tecnico svolgeranno la seconda partepreparazione al Turchi, con la tabella di marcia che prevederà due sedute al giorno, una con inizio alle 9 e l’altra al via alle 18. Ritmi molto elevati dunque per la truppa guidata da Domenico Giacomarro, che oltre al quotidiano lavoro al Sussidiario disputerà ancheamichevoli, di cui ben tre con formazioni di Serie D.