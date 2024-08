Perché Zverev é diventato la principale minaccia per il n 1 di Sinner nel ranking ATP

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) Il grande obiettivo per il prosieguo di stagione per Jannikè la permanenza al numero 1 del mondo fino alla fine dell’anno. In questo momento l’altoatesino è stato sicuramente il giocatore più costante e regolare del 2024: una vittoria a livello Slam, una vittoria a livello Masters 1000 e appena cinque sconfitte patite durante tutto l’anno.che ha incrementato il suo vantaggio su Carlos Alcaraz nella race nelle ultime due settimane ed è un ottimo indicatore in vista di fine anno: prima delle Finals infatti la classifica corrisponderà a quella dell’anno solare e quindi le chance di chiudere in testa alla classifica per l’azzurro aumentano. Il giocatore italiano è quasi sicuro di concludere lo US Open da numero 1 del mondo: né Novak Djokovic, né Carlos Alcaraz potranno attaccarlo visti i punti che dovranno difendere.