Maltempo sull’Italia temperature in picchiata | quando torna il caldo e quanto durerà ancora

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 agosto 2024) Come anticipato dagli esperti, sta arrivando più o meno in tutta Italia la cosiddetta “rottura dell’estate”, una pausa segnata da temporali ein calo. L’afa e ilbollente che ci hanno accompagnato nella prima parte di agosto hanno le ore contate e il rischio è quello degli eventi meteo estremi a causa dello “scontro” tra masse d’aria completamente diverse. Nel corso del weekend, col passare delle ore, aumenterà infatti l’instabilità a partire dai settori alpini con i primi temporali in estensione poi alle vicine pianure di Piemonte e Lombardia. E domenica 18 agosto una pericolosa perturbazione in discesa dal Nord Europa si allungherà verso l’Italia.