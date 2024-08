LIVE MotoGP GP Austria 2024 in DIRETTA | Miller e Pol Espargarò passano alla Q1 ora è caccia alla pole position!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.08e Pol avanzanoQ2. Sfortunati Oira e Acosta, poi più staccati Quartararo, Augusto Fernandez, Zarco, Luca Marini, Mir, Raul Fernandez, Rins e Bradl. 11.07 Acosta perde 2 decimi nel T2, si conferma nel T3 a 144 millesimi, quindi chiude in 1:28.659!!!!!! 92 millesimi dae 24 da Pol!!!! Clamorosooooooo! 11.06 Oiraaaaaaaaaa! Stesso tempo di Pol, ma lo spagnolo è in Q2!! Acosta è l’ultimo a provarci!! Attenzione!! Record di 29 millesimi nel T1!! BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA Q1! Vediamo gli ultimissimi crono! -1 minuto:!!!! 1:28.567 vola in vetta con 68 millesimi su Pol, terzo Acosta a 144! -2 minuti: Pol perde due decimi nel T2 e T3 e non migliora il suo crono, ma ora tutti sono su tempi record! Acosta,e Quartararo volano nel T1.