Le trattative Stop a Zanimacchia Avanti per Abildgaard

(Di sabato 17 agosto 2024) Il calciomercato del Pisa attraversa una fase di calma solo apparente. Le riflessioni anticipate nei giorni scorsi su La Nazione hanno trovato conferma per quanto riguarda la fascia destra e il dopo Esteves: "In questo momento ci siamo fermati a riflettere - ha ammesso il tecnico ieri in conferenza stampa -. Tutti hanno lavorato bene e ora hanno la possibilità di dimostrare il loro valore. Se prendiamo un giocatore lo facciamo per migliorare la rosa. Per ora è arrivato Leris e anche Touré sta facendo molto bene, andiamocosì e poi vedremo". Per il momento infatti sia Touré, sia il nuovo acquisto franco-algerino, sono molto apprezzati da Inzaghi, tanto da mettere in pausa l’operazione che porta a Luca, 26 anni, della Cremonese. In mezzo invece si cerca sempre di acquistare un giocatore funzionale. L’obiettivo numero uno resta Oliverdel Como.