La vergogna contro Gal Gadot | lei nel cast di Biancaneve? Si scatena l' odio

(Di sabato 17 agosto 2024) L'antisemita perde il pelo, ma non il vizio. Poco più di un anno fa il Libano vietava la proiezione di Wonder Woman nel paese poiché l'attrice protagonista, Gal, era israeliana e aveva fatto il servizio militare obbligatorio nell'esercito. Così è accaduto anche in Kuwait e in Tunisia, dove le autorità locali hanno ritirato “Assassinio sul Nilo” dalle sale per via della partecipazione della medesima attrice alla pellicola. Oggi siamo punto e a capo. La talentuosaha partecipato infatti al remake del classico Disney “e i sette nani” nei panni di Grimilde, la regina cattiva dalla mela avvelenata.