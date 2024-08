La riscossa dei Verdi dell’Europa meridionale e orientale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 17 agosto 2024) Il futuro dell’ambientalismo europeo passerà da Dublino. Tra il 22 e il 24 agosto la capitale irlandese ospiterà infatti l’assemblea generale della Federazione dei giovanieuropei (Fyeg). Un appuntamento che potrebbe rappresentare un vero e proprio punto di svolta: «Fino a oggi la Fyeg e più in generale ieuropei sono sempre stati espressione soprattutto dei Paesi del Nord Europa, a partire dalla Germania. Ora però le cose potrebbero cambiare», spiega a Linkiesta Luca Guidi, studente universitario di ventiquattro anni e candidato italiano al ruolo di co-portavoce della Fyeg. Per capire l’importanza dall’assemblea di Dublino, Guidi prova a inquadrare il ruolo della Fyeg: «Siamo circa sessantacinquemila in tutta Europa e, vista la composizione molto giovane deieuropei, siamo un’organizzazione che riesce a pesare anche sulle scelte dei “senior”.