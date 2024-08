John John per sempre l’ultimo Kennedy

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 17 agosto 2024) Né lui né la moglie avrebbero voluto probabilmente essere ricordati e raccontati, essere noti e fotografati, ma questo ebbero in eredità per tutta la loro breve quanto tragica esistenza. Di lui il primo ricordo che ha il mondo è il saluto con la mano destra tesa rivolta alla bara del padre il giorno del suo funerale che fu anche il giorno del suo terzo compleanno.FitzgeraldJr., noto anche come, fu tragedia e bellezza senza sconti alcuni, fu un’occasione mancata e un’esistenza sprecata, ma fu anche un uomo intelligente e indaffarato dal primo giorno della sua vita, fu questo e quello, fu ogni cosa e anche nulla. E probabilmente più di ogni altro rappresentò la fine di un secolo e l’impossibilità di far parte di quello nuovo se non rimangiando molto di sé, dei propri rischi e delle proprie paure.