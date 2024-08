Italia terremoto! Altre due scosse | senza fine

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 agosto 2024) Pozzuoli – Non si arresta l’attività sismica ai Campi Flegrei, dove nelle ultime ore sono state registrate diversedi bassa magnitudo ma chiaramente avvertite dalla popolazione. Oggi, sabato 17 agosto, poco prima delle 15:00, una scossa di magnitudo 2.3 ha colpito l’area di Pozzuoli, seguita da un altro evento sismico avvenuto questa mattina alle 9:37 nei pressi di Via Vecchia delle Vigne, con una magnitudo di 1.5 e una profondità di 2.8 km. La scossa mattutina è stata accompagnata da un boato, percepito distintamente dai residenti vicini all’epicentro, generando preoccupazione tra la popolazione. L’area interessata continua a essere monitorata attentamente a causa dell’intensa attività bradisismica in corso, che mantiene alto il livello di allerta.