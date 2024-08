FOTO ? Zhang alla sua ex Inter | Forza ragazzi sempre con voi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) L’ex presidente Stevennon dimentica la sua. A tal proposito, tramite i propri canali social, ha mandato un grosso in bocca al lupo per questo avvio di stagione. MESSAGGIO – L’avventura con l’è ufficialmente finita il 22 maggio, ma Stevenavrà l’nel suo cuore. Su Instagram, l’ex presidente nerazzurro ha voluto mandare un grosso in bocca al luposquadra, che oggi a Marassi giocherà la sua prima partita di campionato. Bellissimo il messaggio di, che ha pubblicato nella notte italiana una storia raffigurante la squadra con la coppa dello scudetto. Ultimo trofeo della grande bacheca dell’ex presidenza cinese.