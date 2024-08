Drammatico ritrovamento in provincia di Latina | il corpo di un 54enne giaceva in un campo…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 17 agosto 2024) Un tragico evento si è verificato ieri pomeriggio nelle campagne di, dove un lavoratore indiano di 54 anni è stato trovato senza vita in un campo agricolo situato in strada del Crocifisso, vicino a Borgo Piave. Il datore di lavoro, recatosi sul luogo, ha scoperto ilesanime dell’uomo e ha immediatamente allertato i soccorsi. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, ilè stato dichiarato morto, probabilmente a causa di un malore. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e gli ispettori dell’Asl per indagare sull’accaduto. Le prime analisi confermano che l’uomo era regolarmente assunto e in possesso del permesso di soggiorno. L'articoloindi: ildi unin un campo proviene da Dayitalianews.