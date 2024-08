Carceri | Rubano Fi ‘in prima linea per interventi non più rinviabili’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Con l?iniziativa ‘Estate in carcere’, Forza Italia vuole puntare i riflettori sulle condizioni spesso drammatiche in cui versano i nostri istituti penitenziari. In queste settimane stiamo visitando tutti gli istituti di pena sparsi sul territorio nazionale -io stesso pochi giorni fa mi sono recato in visita all?istituto minorile di Airola e al carcere di Benevento- incontrando il personale penitenziario, gli agenti, gli operatori sanitari, i detenuti. Il sovraffollamento delle, l?ormai allarmante numero dei suicidi tra i detenuti, le condizioni precarie in cui il personale e gli agenti penitenziari si trovano spesso ad operare, e la fatiscenza delle strutture richiedononon più rinviabili”. Lo afferma Francesco, deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Ecomafie.