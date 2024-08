Capriate cucciolo di cane si perde sulla provinciale | i carabinieri lo salvano

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 17 agosto 2024)san Gervasio. Era disorentato, smarrito e confuso e vagava170 rischiando di essere investito. Undi, meticcio di piccola taglia, si era perso asan Gervasio ed è stato salvato dai. A notarlo due militari che stavano svolgendo servizio perlustrativo: si sono accorti dell’animale che vagava in mezzo alle auto in transito, rappresentando un pericolo per sé stesso e per gli automobilisti. Inon hanno esitato a mettere in sicurezza il tratto stradale interessato, interrompendo per il tempo strettamente necessario la circolazione degli automezzi, e, ottenuta la fiducia del cagnolino, lo hanno avvicinato e lo hanno tratto in salvo. Il meticcio è stato poi accompagnato in caserma, dove è stato rifocillato e affidato all’ATS di Bergamo.