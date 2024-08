Attenzione al Mantova Tosto gioca a memoria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Varini, innanzitutto come sta? È sempre al lavoro per il Catania? "Sto bene e sono pienamente operativo. Sono in macchina e sto andando a vedere Inter-Bologna categoria Primavera. Oltre a questo, mi diverto anche con la Biellese, dove speriamo di aver fatto una squadra per vincere la Serie D". Insomma è sempre sul pezzo. Della Reggiana cosa ci dice? "In primis che l’allenatore mi sembra sia stata una scelta giusta, perché Viali è un buon mister, di categoria e che ha già fatto bene a Cosenza. Le sue squadreno un calcio gradevole. Si è evoluto e ha maturato esperienza, oltre ad avere una bella personalità". All’organico cosa manca? "Direi qualcosa dietro, ma con Fontanarosa in arrivo e forse Graves questo gap potrebbe essere colmato. A sinistra invece spero diano fiducia a Cavallini e non lo cedano in prestito in C come ho sentito (c’è il Carpi in pressing, ndr).