ASCOLTI TV 16 AGOSTO 2024 | MARATONA FRAGILI 14% A CASA TUTTI BENE 119% VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA 79% IL PALIO RINVIATO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 17 agosto 2024)TV 16• Venerdì • Gruppi R A I24H – xPT – x M E D I A S E T24H – xPT – x Tg1 Mattina Estate – 458 15.50 Tg1 – 909 22.10 UnoMattina Estate – 718 16.50 Le Cartoline di Camper in– 910 16.00 Camper (R) – 1320 14.50 Tg1 + Economia – x + 1869 17.40 Pietro Mennea: La Freccia del Sud – 1032 11.17 Estate in Diretta Start – 862 11.39 Tg1 – 1150 14.70 Pres. Estate in Diretta – 1133 14.73 Estate in Diretta – 1386 16.93 Reazione a Catena – 1901 20.22 Reazione a Catena – 2773 24.21 Tg1 – x TecheTecheTè – 2579 19.20A– 1385 11.88 Codice: La Vita è Digitale – x Prima Pagina Tg5 – 379 17.90 Tg5 – 1017 24.70 Morning News – 939 22.50 Morning News – 683 16.40 Forum: Il Meglio – 1164 17.00 Tg5 – x Beautiful – 1742 16.00 The Family – 1670 16.80 La Promessa – 1487 18.50 Pomeriggio 5 News – 1165 14.70 Pomeriggio 5 News + Saluti – 1025 12.