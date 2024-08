Usa primo evento elettorale per la coppia Biden-Harris | Abbiamo battuto Big Pharma Trump | Con loro saremo come il Venezuela

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Joee Kamala, per la prima volta insieme su un palco da quando è iniziata la nuova campagnadem, per la presidenza di. Grandi applausi e una standing ovation hanno accolto il presidente in carica. La folla del Prince Georgès County Community College, nel Maryland, lo ha ringraziato per il passo indietro del 21 luglio scorso: “Thank you Joe”. “Kamalasarà una presidente eccezionale”, ha dettoche si è lasciato andare anche a una piccola gag: ha finto di non ricordare il nome del candidato repubblicano per la Casa Bianca, per poi storpiarlo in Donald Dump (che in inglese significa discarica, ma in slang anche cagata). Una risposta agli attacchi personali, e non politici, lanciati dal tycoon nei confronti dinegli ultimi giorni. Attacchi che, conferma, non verranno interrotti.