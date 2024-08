Una demo per Emio – L’uomo che sorride

Leggi tutta la notizia su nerdpool

Oggi, Nintendo ha annunciato che arriverà unaperche, il nuovo titolo investigativo della casa della grande N. Lasarà disponibile nell'eShop di Nintendo il 20 agosto, mentre il gioco completo sarà disponibile, in edizione fisica e digitale, il 29 agosto. Questa nuovaconterrà inizialmente il prologo e il capitolo 1 di questa indagine, ma verranno aggiunti anche il capitolo 2 e il capitolo 3 rispettivamente il 23 e 28 agosto. Inoltre, i dati salvati potranno essere trasportati nel gioco principale alla sua uscita. Un modo per cominciare a scoprire cosa si nasconde dietro alla serie di sparizioni che daranno il via ache.