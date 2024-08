Traffico Roma del 16-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Luceverdeben trovati dalla redazioneregolare sulla Grande Raccordo Anulare sull’altra turbano della A24 si viaggia senza disagi anche sull’intero percorso della tangenziale est per tangenziale sempre chiusa per interventi di manutenzione su tutti e due i sensi di marcia tra Largo Settimio Passamonti e viale Castrense ricordiamo comunque che la riapertura del tratto in direzione via Salaria è stata anticipata alle 4 di questo pomeriggio 16 agosto in seguito a un provvedimento dei Vigili del Fuoco e fino a cessate esigenze per alberi pericolanti chiusa via del mare tra via Guido calza e Viale Vasco De Gama insieme a via Ostiense 3 via Lucio lepidio e via della Stazione di Ostia Antica infine in prossimità di Monteverde prudenza per la chiusura temporanea causa lavori di via Giambattista Marino altezza via Alessandro Poerio tutte le notizie.luceverde.