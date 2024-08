Sudtirol vs Modena | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 16 agosto 2024) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Le due squadre si presentano ai nastri di partenza con l’intenzione di inserirsi tra le pretendenti alla promozione in A.vssi giocherà sabato 17 agosto 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Druso.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli altoatesini, alla loro terza partecipazione consecutiva in cadetteria, sono reduci da una stagione molto difficile terminata con la salvezza raggiunta a poche giornate dal termine. L’obiettivo è però quello di ripetere quanto fatto all’esordio in B, quando raggiunsero la semifinale playoff. La prima uscita ufficiale della squadra di mister Valente non è andata bene visto l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Monza, anche se solo ai rigori. I canarini hanno ambizioni di playoff dopo averci sempre provato inutilmente.