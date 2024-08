Programmi di Informazione in TV - RAI Mediaset LA7 e Sky TG24 per la Stagione 2024 25

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tante conferme per idinella prossimatelevisiva, che tornano alla spicciolata da settembre. La Rai lancia una nuova trasmissione di inchiesta di Antonino Monteleone, mentreaffida l'access prime time a Paolo Del Debbio, affidando a Bianca Berlinguer, oltre al martedì, anche la serata della domenica per sfidare Report su Rai3 e Che tempo che fa sul Nove.RAI - Tante conferme in prima serata: da "Report" di Sigfrido Ranucci, che parte domenica 27 ottobre alle 20.30 su Rai3, a "PresaDiretta" di Riccardo Iacona, primo programma al via domenica primo settembre. Poi ancora "Chi l'ha visto?" con Federica Sciarelli, gli speciali di "Petrolio" di Duilio Giammaria, le inchieste di "Farwest" con Salvo Sottile e le interviste di Peter Gomez con "La Confessione".