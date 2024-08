Orrore al mare bimba avvista un cadavere di un uomo | la tragica scoperta della polizia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) Terribileda parte di una bambina, la prima a vedere undi unin acqua. La piccola è subito corsa verso i genitori, che hanno poi lanciato l’allarme. Il corpo stava galleggiando nele, quando i soccorsi sono arrivati sul posto, non c’era già più nulla da fare. Se non appurare ormai il decesso dell’, che era avvenuto qualche minuto prima. La bambina in questione ha fatto davvero unascioccante, coldell’inche è apparso da un momento all’altro. La vittima si stava facendo il bagno nel giorno di Ferragosto, come tanti altri bagnanti, ma qualcosa non è andato per il verso giusto e si è sentito male. Non è stato in grado di raggiungere la riva e ha perso la vita in acqua.