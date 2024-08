MotoGP | nel 2025 Morbidelli correrà con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Franconelcon il. Primo pilota a vestire i colori dellaRiders Academy e a diventare campione del mondo (in Moto2 nel 2017), il classe ’94 romano scenderà in pista la prossima stagione con una Ducati Desmosedici GP24 completando così, insieme a Fabio Di Giannantonio, la line up della squadra. La scelta della squadra cade su un pilota già da tempo nell’orbita della, scoperto da giovanissimo da Graziano Rossi, e con l’esperienza di ben sette stagioni nella Top class, vice iridato innel 2020 e con tre vittorie nella classe regina e sei podi in totale., ora alla Pramac, ha dichiarato: “Che bella storia, sono contentissimo di questa firma con il