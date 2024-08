LIVE Paolini-Andreeva 6-3 3-6 2-6 WTA Cincinnati 2024 in DIRETTA | onore alla 17enne russa ora il doppio per l’azzurra!

Leggi tutta la notizia su oasport

23:12 Intorno all'unatornerà in campo per ilcon Errani, di fronte un altro pezzo della coppiabattuta in finale per l'oro a Parigi (Diana Shneider). 23:11 Cinque ace a due per, che con la prima ha ottenuto il 73% di punti e il 47% sulla seconda.ha pagato dazio con la prima (57%), mentre con la seconda si è difesa (47%). Sei i doppi falli per la, contro il solo della n.5 del mondo, che ritroveremo a New York in singolare. 23:09 Saluta il torneo Jasmine quindi, dopo un'ottima partita d'esordio contro Anastasia Potapova, contro cui aveva perso a Miami.