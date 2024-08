Inter fortissima ma attenti al Napoli di Conte che sarà il jolly di questa stagione Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2024), maaldicheildi) Tanti spostamenti in panchina, con volti nuovi e altri più conosciuti: così si profila la Serie A per la2024/2025. Ilsi diverte a fare delle previsioni sulladi Serie A che prenderà il via domani. Il giornale inglese scrive: “La confusione manageriale in Italia pone deglirogativi, ma con Simone Inzaghi fermo al suo posto, l’è ancora la squadra da battere. I volti sono familiari, ma i posti sono tutti confusi. Fare un’anteprima didi Serie A è come fare una chiacchierata tra amici che si sono persi di vista. Ricordate che Thiago Motta ha trascinato il Bologna in Europa? Oh, è finita: ora è alla Juventus. Così il Bologna si è riunito a Vincenzo Italiano, dopo aver lasciato la Fiorentina.