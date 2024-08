Infortunio Ramos arrivano i primi aggiornamenti | si riapre la pista Osimhen?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 16 agosto 2024) Nel post partita il tecnico del club francese ha fatto luce sulla situazione del giocatore, occhio alle sorprese. Buona la prima in campionato per il Psg che mostra ancora una volta i muscoli agli avversari e dimostra di essere la squadra favorita al titolo in Francia. Il club transalpino non soffre l’addio di Mbappè ed un mercato finora piuttosto ‘molle’ e vince 4 a 1 in casa del modesto Le Havre con un’evidente differenza di caratura tra i club. Match senza storia che comincia benissimo grazie alla rete di Lee Kang In, accostato anche al Napoli in queste settimane. Il Psg sembra in controllo ma nella ripresa rischia grosso: i padroni di casa prima pareggiano e poi si vedono annullare per fallo di mano il gol del possibile vantaggio. E’ cosi che i campioni si scatenano e vanno a segno altre tre volte con Barcolà, Dembele ed infine Kolo Muani, a segno su calcio di rigore nel finale.