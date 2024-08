Gaza proseguono a Doha colloqui per tregua Israele | In 24 ore colpiti più di 30 obiettivi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) (Adnkronos) - Mentrein Qatar i negoziati per ottenere un cessate il fuoco nella Striscia die il rilascio degli ostaggi, prosegue l'offensiva di. Nuovi ordini di sgombero sono arrivati per i palestinesi dalle forze israeliane nel nord di Khan Younis e a est di Deir al-Balah. L'aeronautica militare israeliana ha colpito ieri più di 30nella Striscia di, tra cui edifici utilizzati da gruppi terroristici, cellule di uomini armati e altre infrastrutture. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, aggiungendo che le truppe sono impegnate nelle zone meridionali di, a Rafah e Khan Younis, e nel corridoio di Netzarim, nel centro della Striscia. Nel frattempo sono arrivati nuovi ordini di sgombero da parte delle forze israeliane (Idf) per i palestinesi nel nord di Khan Younis e a est di Deir al-Balah.