Dietrofront Berrettini | l’annuncio preoccupa i tifosi

(Di venerdì 16 agosto 2024) Dopo la sconfitta rimediata a Cincinnati per mano di Rune,fa un passo indietro: ecco perché isonoti. Le aspettative, come facilmente intuibile, erano alle stelle. Matteoaveva appena vinto 2 tornei di fila ed era così gasato che era lecito aspettarsi una grande performance anche sul cemento. Il fatto che abbia perso al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati non significa che abbia giocato male, anzi. Nel primo set è stato brillante e robusto, solo che non è stato in grado di mantenere quel ritmo e si è lasciato sopraffare, ad un certo punto, da Holger Rune. Matteodeve prendere una decisione molto difficile (LaPresse) – Ilveggente.itNel cambiare superficie, del resto, qualche piccolo tentennamento ci sta, soprattutto per un tennista che, come lui, ha trascorso tantissimo tempo fermo ai box per gli infortuni più svariati.