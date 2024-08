Choc a Fondi accoltellato in piena notte

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 – La scorsa, i carabinieri della locale Tenenza, sono intervenuti a seguito di un accoltellamento di un cittadino indiano classe 94 residente in. Il 30enne, è stato soccorso e trasportato presso il nosocomio didove è stato sottoposto a intervento chirurgico in cui è stata estratta una porzione di lama di cm 8. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Tenenza di, atti ad individuare il responsabile dell’atto criminoso e le cause di tale gesto. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.