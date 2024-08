Blackout Argentario due giorni senza corrente Legali del Comune

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 16 agosto 2024), duemette a disposizione, Porto Ercole e Porto Santo Stefano dueelettrica. Tutti al buio. Anche a Ferragosto. Fuga di turisti. Ristoranti, alberghi, bar costretti a fermarsi.aria condizionata, ventilatori, frigoriferi. Non si ferma il Palio Marinaro., due(Foto Fb Partito Democratico Monte)E-Distribuzione con una nota fa sapere “Per far fronte all’emergenza, è stata costituita una task force che ha lavoratososta, installando cinque potenti generatori (Power Station, ovvero grandi gruppi elettrogeni di elevata potenza) e utilizzando cavi di bypass per aggirare i tratti di rete danneggiati.