Bimbo annegato a Vico Equense | in serata una veglia di preghiera

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnadiper ricordare Giuseppe Grieco, il bambino di 7 anni morto ierinella piscina (LEGGI QUI) di un agriturismo die la cui salma è stata sequestrata ed è ora all’obitorio dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia in attesa di autopsia. È quella organizzata per questa sera, a partire dalle ore 19, nella parrocchia Sant’Agostino della città stabiese. “Signore, ti affidiamo il nostro dolore” è il messaggio che sta girando sui social per informare i fedeli dell’iniziativa. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per accertare cosa sia accaduto nella piscina (che è stata posta sotto sequestro) dove il piccolo ha perso la vita: da quanto ricostruito il ragazzino si sarebbe tuffato e dopo poco sarebbe stato notato privo di sensi.