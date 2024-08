Antonella Clerici organizza il suo funerale | Per la cremazione preferirei la pira al forno crematorio Mettetemi nel bosco

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 16 agosto 2024)ha un sogno sui generis: preparare il suo. Niente bara chiusa e ildi casa come luogo per il suo riposo eterno. Queste alcune disposizioni della conduttrice che, in attesa di ritornare al suo programma (E’ Sempre Mezzogiorno riparte lunedì 9 settembre 2024), fa programmi sulla sua morte. Tra ricordi legati alla sua vita e le ultime difficoltà affrontate, compresa la recente operazione d’urgenza per una cisti,ha svelato in che modo si immagina il suo ‘ultimo saluto’. Mi piacerebbe molto preparare il mio. Ho sempre chiesto:nel mio, non davanti alla casa. In quelsi dice che si incontravano una coppia di amanti, due pastori.